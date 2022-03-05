National Farm Life Insurance Co. is celebrating its 75th anniversary in 2022, kicking off the new year with an all-time high number of policies issued, up 10.75%.
NFLIC’s sole focus is the Lone Star state, a concept that company leaders refer to as home-grown growth.
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