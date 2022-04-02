Aaron Low, a county Extension agent based in Cherokee County, has been named the 2022 Outstanding County Extension Agent-Beef by the Texas & Southwestern Cattle Raisers Association.
The award, which was created to recognize the state’s most dedicated and effective local educators in cattle production, is presented each year during Cattle Raisers Convention & Expo.
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