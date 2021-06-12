World Elder Abuse Awareness Day is June 15. On this day, and throughout the month, communities, seniors, caregivers, governments, organizations and the private sector unite to prevent the mistreatment of and violence against older people.
Social Security imposter scams are widespread across the United States. Scammers use sophisticated tactics to deceive you into providing sensitive information or money. They target everyone — even the elderly — and their tactics continue to evolve.
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Shundra Williams is the assistant district manager for the Social Security Administration’s Lufkin office.
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