Early in my career as a human being, I lived in New Mexico. And even before I was a dietitian, I was fascinated by their cuisine, particularly their chili.
As Texans, when we hear chili, we think of a meaty, spicy stew with or without beans, relatively homogenous texture and brown in color. In New Mexico, the word chile refers to a particular type of pepper known as hatch chiles, and they are an integral part of New Mexican cuisine.
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