Tim Scallon

Tim Scallon

Early in my career as a human being, I lived in New Mexico. And even before I was a dietitian, I was fascinated by their cuisine, particularly their chili.

As Texans, when we hear chili, we think of a meaty, spicy stew with or without beans, relatively homogenous texture and brown in color. In New Mexico, the word chile refers to a particular type of pepper known as hatch chiles, and they are an integral part of New Mexican cuisine.

Tim Scallon is a registered dietitian nutritionist with many years’ experience practicing nutrition therapy in local hospitals and clinics, teaching nutrition and developing healthy recipes. He helped create the popular TV show Memorial Cooking Innovations celebrating the world of food and health. Memorial Cooking Innovations is produced by CHI St. Luke’s Health and the City of Lufkin. It currently runs in 62 cities and is locally available on Sudden Link cable TV channels and online at chistlukeshealthmemorial.org.