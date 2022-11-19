The Angelina County Senior Center will be closed Wednesday, Thursday and Friday in observance of the Thanksgiving holidays. Please be careful and enjoy a day with your family and friends.
Thought: Do everything with a good heart and expect nothing in return, and you will never be disappointed.
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