Tropical Storm Warning

An earlier Hurricane Warning for the Lufkin area has been canceled.

This from the National Weather Service at 4:31 a.m.:

...TROPICAL STORM WARNING IN EFFECT...
...HURRICANE WARNING IS CANCELLED...

A TROPICAL STORM WARNING MEANS TROPICAL STORM-FORCE WINDS ARE
EXPECTED SOMEWHERE WITHIN THIS AREA WITHIN THE NEXT 36 HOURS

* LOCATIONS AFFECTED
- LUFKIN

* WIND
- LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND
- PEAK WIND FORECAST: 20-30 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH

- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58
TO 73 MPH
- THE WIND THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL
STORM FORCE.
- PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY
SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR
SIGNIFICANT WIND DAMAGE.
- ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS.

- POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH
DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW
BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR
FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED.
UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN
URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS,
AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE
PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.

* FLOODING RAIN
- LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT
- PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 2-4 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS

- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MAJOR
FLOODING RAIN
- THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM
THE PREVIOUS ASSESSMENT.
- PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR
MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE
LIKELY.
- PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY
IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING.
- ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE
ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE.

- POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, ARROYOS,
AND DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. IN MOUNTAIN AREAS,
DESTRUCTIVE RUNOFF MAY RUN QUICKLY DOWN VALLEYS WHILE
INCREASING SUSCEPTIBILITY TO ROCKSLIDES AND MUDSLIDES.
FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR
WASHED AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER
ESCAPE ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF
MOVING WATER WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS
BECOME DANGEROUS. MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME
WEAKENED OR WASHED OUT.

* TORNADO
- LATEST LOCAL FORECAST:
- SITUATION IS UNFAVORABLE FOR TORNADOES

- THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST
UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: TORNADOES NOT EXPECTED
- THE TORNADO THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS
ASSESSMENT.
- PLAN: TORNADOES ARE NOT EXPECTED. SHOWERS AND THUNDERSTORMS
WITH GUSTY WINDS MAY STILL OCCUR.
- PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS NEEDED TO PROTECT
AGAINST TORNADOES AT THIS TIME. KEEP INFORMED OF THE LATEST
TORNADO SITUATION.
- ACT: LISTEN FOR CHANGES IN THE FORECAST.