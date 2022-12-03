Stephen F. Austin State University took the first steps in securing a giant investment in the Nacogdoches community on Tuesday as regents gave their approval to joining the University of Texas System.
The vote is just part of a lengthy process expected to be approved by the Legislature next year, and it’ll likely be 2024 before SFA is fully integrated into the system.
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