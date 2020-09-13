Two county residents were arrested Friday when Nacogdoches County Sheriff’s Office deputies served a search warrant at a residence before dawn.
The suspected involvement of 17-year-old Luis Juarez in drive-by shootings in the county, as well as in Nacogdoches and Lufkin, lead authorities to his home in the 1400 block of CR 521.
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