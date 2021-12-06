NACOGDOCHES — A Lufkin man accused of setting a portable toilet in Festival Park on fire was held without bail Monday.
Jon Dennis Tinkle, 61, was arrested Saturday after police say they found him near the burning portable restroom in the 100 block of East Cox Street near the park basketball court shortly after 9 a.m. Saturday.
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