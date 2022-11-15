NACOGDOCHES — Crime Stoppers is offering a cash reward of up to $1,000 for the first, most accurate tip received that leads to an arrest for the killing of two bald eagles on or around Oct. 28.
Game Warden Sean Reneau said a landowner contacted him after finding two bald eagles dead on his property.
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