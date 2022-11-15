Eagles

Game Warden Sean Reneau said Nacogdoches Crime Stoppers is offering a reward for a tip that leads to an arrest for the killing of two bald eagles on or around Oct. 28. Killing an eagle is a federal offense, and the penalties are steep.

 Nacogdoches Crime Stoppers

NACOGDOCHES — Crime Stoppers is offering a cash reward of up to $1,000 for the first, most accurate tip received that leads to an arrest for the killing of two bald eagles on or around Oct. 28.

Game Warden Sean Reneau said a landowner contacted him after finding two bald eagles dead on his property.

Valerie Reddell’s email is valerie.reddell@dailysentinel.com.