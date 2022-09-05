NACOGDOCHES — Texas needs a comptroller who will stand up against corruption, be fiscally responsible and expand programs focused on renewable energy, said Democrat Janet Dudding, who is seeking the post in November.

Dudding and a slate of other candidates and Democratic Party officials were in Nacogdoches last weekend to speak to the Stephen F. Austin State University College Democrats and often offer blistering critiques of their opponents on the November ballot.

Josh Edwards' email address is josh.edwards@dailysentinel.com.