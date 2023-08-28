"Feet in the Water"

Christie Cook’s new album “Feet in the Water” was released Aug. 22 on Apple Music and Spotify.

 Alex Shaw Photography

NACOGDOCHES — Nacogdoches-based singer-songwriter Christie Cook has a lot to be thankful for.

As her sixth album “Feet in the Water” became available on music streaming sites like Spotify and Apple Music Monday, Cook said her work is centered in her faith and family.

Andrew Hodge’s email is andrew.hodge@dailysentinel.com.