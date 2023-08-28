NACOGDOCHES — Nacogdoches-based singer-songwriter Christie Cook has a lot to be thankful for.
As her sixth album “Feet in the Water” became available on music streaming sites like Spotify and Apple Music Monday, Cook said her work is centered in her faith and family.
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