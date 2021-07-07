The Winnie Berry Humane Society of Angelina County has been selected by the Bissell Pet Foundation as one of 200 shelters across 40 states to participate in the Empty the Shelters project.
From today through Sunday, adoption fees at Winnie Berry will be reduced to $25. The shelter also will host special hours of 10 a.m. to 5 p.m. today, Thursday and Sunday and from 10 a.m. to 7 p.m. Friday and Saturday.
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