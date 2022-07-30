“Not all superheroes wear capes — some wear stethoscopes.”
This is certainly the case in Lufkin, where since 2004, 12 medical professionals have been selected as “Super Doctors” or “Rising Stars” by Super Doctors, a publicized listing of outstanding doctors from more than 40 medical specialties who have attained a high degree of peer recognition or professional achievement. It identifies top doctors as selected by their peers and the independent research of MSP Communications.
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