“Not all superheroes wear capes — some wear stethoscopes.”

This is certainly the case in Lufkin, where since 2004, 12 medical professionals have been selected as “Super Doctors” or “Rising Stars” by Super Doctors, a publicized listing of outstanding doctors from more than 40 medical specialties who have attained a high degree of peer recognition or professional achievement. It identifies top doctors as selected by their peers and the independent research of MSP Communications.

Kayley Fraze’s email address is kayley.fraze@lufkindailynews.com.