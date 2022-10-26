20221026-news-ribbon_cutting

Samantha Havard, 9, left, and Brynly McWilliams, 10, hold a pair of chickens being housed in Pilgrim’s The Coop Tuesday at St. Cyprian’s Episcopal School.

 JOEL ANDREWS/The Lufkin Daily News

Community members gathered at St. Cyprian’s Episcopal School Tuesday for a ribbon cutting ceremony to celebrate three new spaces that will encourage hands-on learning.

Head of school Sherry Durham said St. Cyprian’s also is celebrating partnerships in the community, as the Create Lab is powered by Real Graphics, the Makerspace is powered by Whataburger and the new Chicken Coop is created in partnership with Pilgrim’s Pride.

Kayley Fraze’s email address is kayley.fraze@lufkindailynews.com.