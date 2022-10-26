Community members gathered at St. Cyprian’s Episcopal School Tuesday for a ribbon cutting ceremony to celebrate three new spaces that will encourage hands-on learning.
Head of school Sherry Durham said St. Cyprian’s also is celebrating partnerships in the community, as the Create Lab is powered by Real Graphics, the Makerspace is powered by Whataburger and the new Chicken Coop is created in partnership with Pilgrim’s Pride.
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