HUDSON — While its enrollment stayed the same, the tax rate decreased for Hudson ISD.
The Hudson school board on Thursday approved a tax rate of $1.092900 per $100 valuation for the 2022-23 fiscal year.
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