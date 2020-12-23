Angelina County Commissioners on Tuesday hired Goodwin Lasiter Strong — a local engineering firm — to conduct a feasibility review of Shady Acres Road in Precinct 4.
The condition of Shady Acres Road, or County Road 345, has been the center of litigation brought against Angelina County by Dawn Glover.
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Jess Huff’s email address is jess.huff@lufkindailynews.com.
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