The Pitser Garrison Convention Center was transformed into Wall Street Tuesday morning as students from Lufkin, Diboll, Hudson and Huntington high schools participated in the Junior Achievement’s fourth annual Stock Market Challenge.
The local juniors and seniors have spent the last six weeks learning about investing, buying and selling stocks as well as risk versus reward, JA executive director Staci Hodges said. With the challenge, the students started with a fictitious $1 million, and with different news items and hot tips had to decide how to adjust their stocks.
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