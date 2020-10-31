Senior Mia Lila was named the Lufkin High School homecoming queen of 2020 Friday night to the cheers of friends, family and fellow classmates.
“I feel so happy,” Mia said. “I’m so thankful for everyone who voted for me. I really didn’t expect it at all.”
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