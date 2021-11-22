Jobless rate

Joblessness in Lufkin and Angelina County dropped in October, marking the fourth month it has done so, data released Friday by the Texas Workforce Commission shows.

Data is released on a one-month delay, so reports are indicative of the prior month. Additionally, figures from prior months are audited in the following months and are occasionally updated to reflect more accurate data.

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