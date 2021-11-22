Joblessness in Lufkin and Angelina County dropped in October, marking the fourth month it has done so, data released Friday by the Texas Workforce Commission shows.
Data is released on a one-month delay, so reports are indicative of the prior month. Additionally, figures from prior months are audited in the following months and are occasionally updated to reflect more accurate data.
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