As the end of the school year draws closer, parents might be looking for ways to keep their children busy this summer. Here is a list of some of the local camps and activities that will take place:
Summer camps
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