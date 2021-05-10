National Salvation Army Week kicks off in Angelina County today as the organization celebrates 80 years in the community.

“National Salvation Army Week presents a wonderful opportunity for us to let the community know more about the work of The Salvation Army in Angelina County” said Capt. Jenifer Phillips, commanding officer of The Salvation Army.

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