National Salvation Army Week kicks off in Angelina County today as the organization celebrates 80 years in the community.
“National Salvation Army Week presents a wonderful opportunity for us to let the community know more about the work of The Salvation Army in Angelina County” said Capt. Jenifer Phillips, commanding officer of The Salvation Army.
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