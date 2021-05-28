The Deep East Texas Council of Governments will try again to receive broadband grant funding through the Community Development Block Grant program after being passed over in the most recent round of applications.
DETCOG submitted two grant applications in the most recent round of funding, executive director Lonnie Hunt told the board of directors on Thursday. The first requested just less than $99 million for the broadband expansion project; the second requested approximately $60 million for a regional radio project.
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