Members of Mount Olive Baptist Church are looking for some divine intervention to help replace the facility’s roof, which is currently warped due to old age.
Robert Jones, pastor of First Baptist Moscow in Polk County, said he received a call from church member Walter Pride a week ago, as Jones also performs mission work and helps churches with repairs. Jones then visited the church on Cotton Belt Street to see its needs and said he felt called to help them. The roof is about 60 years old, he thinks, and the church needs a new one.
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Kayley Fraze’s email address is
kayley.fraze@lufkindailynews.com.
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