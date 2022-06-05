Live music, speakers and food could be found Saturday at Jones Park as the East Texas Christian Leadership Coalition offered encouragement to students during its 2022 Summer Festival.

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Pastor Andro Branch talks with visitors Saturday at Jones Park during the East Texas Christian Leadership Coalition 2022 Summer Festival.

The event — featuring the theme ‘‘We Can Do Better’’ — was meant to motivate the local youth to stay in school and do well, said pastor Andro Branch.

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Folks of all ages listen as the C.O.M.’N Funk Band performs Saturday at Jones Park during the East Texas Christian Leadership Coalition 2022 Summer Festival.
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Khoi Turner, left, and Au'Brianna Norbert explore a Lufkin Police Department cruiser Saturday at Jones Park during the East Texas Christian Leadership Coalition 2022 Summer Festival.

Kayley Fraze's email address is kayley.fraze@lufkindailynews.com.