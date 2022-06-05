Live music, speakers and food could be found Saturday at Jones Park as the East Texas Christian Leadership Coalition offered encouragement to students during its 2022 Summer Festival.
The event — featuring the theme ‘‘We Can Do Better’’ — was meant to motivate the local youth to stay in school and do well, said pastor Andro Branch.
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