Angelina County Commissioners will again review the potential closure of William Womack Road in Precinct 4.
The meeting will be at 10 a.m. Tuesday in the commissioners’ courtroom at the Angelina County Courthouse Annex.
kAm$6G6C2= p?86=:?2 r@F?EJ C6D:56?ED 7@F?5 E96>D6=G6D 32CC65 7C@> 6?E6C:?8 2 &]$] u@C6DE $6CG:46 AF3=:4 9F?E:?8 2C62 2E E96 DE2CE @7 566C D62D@? :? a_`h] p 82E6 H2D AFE FA 3J C6D:56?E s2=6 v@C6[ H9@ C646?E=J AFC492D65 =2?5 2E E96 6?5 @7 E96 C@25[ 27E6C 96 D2:5 96 @3E2:?65 A6C>:DD:@? 7C@> E96 7@C6DE D6CG:46 2?5 !4E] c r@>>:DD:@?6C q@33J r96D9:C6’D DE277]k^Am
kAmx? s646>36C[ v@C6 2D<65 E96 4@>>:DD:@?6CD E@ 4=@D6 E96 C@25 E6>A@C2C:=J F?E:= r96D9:C6 4@F=5 3F:=5 :E FA E@ DE2E6 DE2?52C5D] xE H2D 2 D2?5 C@25 2E E92E E:>6[ 96 D2:5]k^Am
kAm{2CCJ w@H2C5[ z6??6E9 $E2?=6J 2?5 #@36CE q=2?E@? DA@<6 2E E96 AF3=:4 962C:?8 :? s646>36C] p== E9C66 D2:5 =:>:E:?8 2446DD E@ E96 C@25 H2D F?72:C[ 6DA64:2==J E@ E9@D6 9F?E6CD H9@ 925 FE:=:K65 E96 AF3=:4 =2?5 DFCC@F?5:?8 E96 C@25 7@C J62CD]k^Am
kAm%96 :DDF6 92D 4@>6 FA 7@C 4@?D:56C2E:@? 2E =62DE EH@ @E96C E:>6D :? E96 7@==@H:?8 >@?E9D]k^Am
kAmx? @E96C 3FD:?6DD[ 4@>>:DD:@?6CD H:== 4@?D:56Cik^Am
kAm■ #65F4:?8 E96 DA665 =:>:E @? (2=<:?8 w@CD6 {2?6 :? E96 vC66?C:586 $F35:G:D:@? :? !C64:?4E c E@ a_ >A9]k^Am
kAm■ p5@AE:?8 E96 a_a` 6>A=@J6C 4@?EC:3FE:@? C2E6 7@C E96 4@F?EJ’D C6E:C6>6?E 36?67:E A=2? 7@C 4@F?EJ 6>A=@J66D]k^Am
kAm■ p8C66:?8 E@ 2 a_a_ r@F?EJ %C2?DA@CE2E:@? x?7C2DECF4EFC6 uF?5 vC2?E p8C66>6?E 36EH66? E96 4@F?EJ 2?5 E96 %6I2D s6A2CE>6?E @7 %C2?DA@CE2E:@?]k^Am
kAm■ p==@H:?8 s:DEC:4E pEE@C?6J y2?6E r2DD6=D E@ >@G6 Sb[___ 7C@> E96 4FCC6?E=J @A6? 2DD:DE2?E 5:DEC:4E 2EE@C?6J A@D:E:@?[ H9:49 H2D AC6G:@FD=J 56D:8?2E65 E96 D64@?5 2DD:DE2?E H:E9 2 D2=2CJ @7 Sgd[`g_[ E@ E96 C646?E=J 56D:8?2E65 2?5 @44FA:65 7:CDE 2DD:DE2?E A@D:E:@? H:E9 E96 D2>6 D2=2CJ]k^Am
kAm■ pFE9@C:K:?8 2 7:D42= J62C a_a` 4@F?EJ 8C2?E 7@C E96 %6I2D u665:?8 %6I2?D !C@8C2> 7@C E96 $6?:@C r:E:K6?D r6?E6C]k^Am
kAm■ pAAC@G:?8 E96 a_a` 9@=:52J D4965F=6]k^Am
kAmpAAC@G:?8 3F586E EC2?D76CD 7@Cik^Am
kAm■ !C64:?4E c #@25 2?5 qC:586i Sd[___ 7C@> 42A:E2= @FE=2J E@ 6BF:A>6?E =62D6]k^Am
kAm■ |2:?E6?2?46 56A2CE>6?Ei Sb[___ 7C@> E96 C6A2:C 2?5 >2:?E6?2?46 @7 724:=:E:6D 7F?5 E@ ;2?:E@C:2= DFAA=:6D]k^Am
kAm■ p?86=:?2 {2?57:==i Sd`[___ 7C@> 42A:E2= @FE=2J E@ E96 C6A2:C 2?5 >2:?E6?2?46 @7 6BF:A>6?E WSd_[___X 2?5 AC:?E:?8 2?5 7@C>D WS`[___X]k^Am
kAm■ r@F?EJ 2EE@C?6Ji Sa[d__ 7C@> EC2:?:?8 A6CD@??6= E@ 5F6D 2?5 AF3=:42E:@?D]k^Am
kAm■ r@FCE 2E {2H ai Sd__ 7C@> AC:?E:?8 2?5 7@C>D E@ @77:46 DFAA=:6D]k^Am
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.