Zataymon Skinner, 33, on Tuesday was sentenced to 80 years in prison for aggravated kidnapping and 70 years in prison for robbery.

Skinner previously was indicted by a grand jury for three separate counts: aggravated sexual assault, aggravated kidnapping and second-degree robbery. Skinner pleaded not guilty to all three charges.

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