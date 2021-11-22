Angelina County Commissioners at 10 a.m. Tuesday will consider supporting election administrator Elizabeth Hawkins’ push for the latest election to be considered successful in order to establish countywide polling places.
Hawkins was approved by the Texas secretary of state to test out the countywide polling locations at the 2021 Constitutional Amendment Election. Now she needs to request the secretary of state consider the election successful to ensure the countywide polling locations can be utilized in the March 2022 Primary Elections.
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