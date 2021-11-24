The Hudson City Council on Tuesday authorized the use of American Rescue Plan funding for sewer infrastructure projects.
The city has received $620,000 and expects to receive an additional $620,000 after the first of the year. Hudson is one of several local government entities receiving funding and debating the use of that money, including Angelina County, Lufkin and Huntington.
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