Hospice in the Pines will be remembering and honoring loved ones lost with its 19th annual Memorial Walk at 9 a.m. Saturday at the Joe W. Elliott House.
Registration is free and begins the day of the event at 8:30 a.m., with the walk starting at 9 a.m.
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