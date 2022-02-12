Families, community members and Lufkin ISD representatives mingled while sampling food and listening to live music Friday night as the district kicked off its Parents for African American Success event.
The district wanted to give the community the opportunity to meet today’s symposium panelists in an informal setting, said Daniel Spikes, assistant superintendent of administrative service.
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