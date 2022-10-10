20221005-news-groundbreaking

From the left, Brookshire Brothers team members Doug Everett, Huntington store director; Mitch Carroll, director of retail store operations; Richard Parker, vice president of asset management; John Alston, president & CEO; Jerry Johnson, board of directors chairman; Trey Henderson, board of directors; and Clay Oliver, chief financial officer, turn shovels of dirt Oct. 4 at the groundbreaking ceremony for a new store in Huntington.

 JOEL ANDREWS/The Lufkin Daily News

Here’s the scoop!

A new ice cream parlor dubbed The Downtown Scoop will be opening soon in the space formerly occupied by Confections at 117 W. Shepherd Ave. in downtown Lufkin.

Staff writer Kayley Fraze contributed to this story.

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