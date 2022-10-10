A new ice cream parlor dubbed The Downtown Scoop will be opening soon in the space formerly occupied by Confections at 117 W. Shepherd Ave. in downtown Lufkin.
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Staff writer Kayley Fraze contributed to this story.
Know of any new businesses opening, or established businesses closing, in Angelina County? Send press releases, tips and queries to Brittany Barclay at
brittany.barclay@dailysentinel.com.
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