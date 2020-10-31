United Way

The United Way of Angelina County reached 82% of its $290,000 goal on Friday.

If the campaign meets or beats that goal, $58,000 will be allocated to the Salvation Army in Lufkin, whose priorities lie in meeting the overarching needs of the community. They try to provide food, shelter, transportation, medicine, clothing, utilities, summer camp and more to as many residents as they can.

Jess Huff’s email address is jess.huff@lufkindailynews.com.