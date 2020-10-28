Animal advocate Molly James asked the Angelina County Commissioners to consider what actions they can take to improve the quality of animal lives in Angelina County on Tuesday.

James, the president of the Kurth Animal Shelter Advocates, introduced the organization and highlighted several key issues for local animal advocates. The biggest, she said, is that they want to partner with local government agencies to encourage more support for the shelter, spay and neuter services and to create plans that will proactively slow the ever-expanding feral animal population.

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