Diboll FFA student Xzavier Silva received his Lone Star Degree last week at the Texas FFA State Convention in Fort Worth.

The Lonestar Degree is the highest degree of membership the state FFA Association can award. Students who earn this degree spend countless hours inputting information such as community service and supervised agricultural experience hours, as they must demonstrate their leadership skills and show a commitment to the FFA through involvement at the chapter level and above, Kelsie Cooper, one of the Diboll FFA advisers, said.

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