To encourage children to continue to pursue education, the East Texas Christian Leadership Coalition will be hosting the 2022 Summer Festival Saturday at Jones Park.
The free event — with the theme of “We Can Do Better” — will take place from noon-5 p.m.
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