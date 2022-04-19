The Texas Conservation Alliance has started the search for a community conservation coordinator in Lufkin to start in May.
The alliance has advocated for wildlife and their habitats for more than 50 years while focusing on educating Texas and establishing alliances across the state to protect the land, air and water for future generations. The alliance has people connecting with communities across the state and wanted to expand its reach into the East Texas region.
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