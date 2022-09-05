“Good morning, Cupcake Nation!”

Those who know, know, and those who don’t can find out at the Angelina County Farmers Market, where owner Angela James and her son Trey Adams sell cupcakes in the pink building near the entrance.

Know of any new businesses opening, or established businesses closing, in Angelina County? Send press releases, tips and queries to Brittany Barclay at brittany.barclay@dailysentinel.com.