Lufkin’s City Council will launch its annual war on potholes Tuesday as it considers approval of a street rehabilitation project and the first reading an ordinance authorizing a budget amendment to fund the effort.
The meeting is set to begin at 5 p.m. Tuesday in the Council Chambers at Lufkin City Hall, 300 E. Shepherd Ave.
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