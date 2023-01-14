After a month of bringing wintry wonder to the Pitser Garrison Convention Center, Ice Skating in the Pines officially came to an end last week.

More than 7,000 tickets were sold to the rink, which consisted of 3,300 square feet of real ice, as well as hot chocolate and cookies from Standpipe Coffee House for when skaters needed a break.

Kayley Fraze’s email address is kayley.fraze@lufkindailynews.com.