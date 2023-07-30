A lightning strike in the Indian Mounds Wilderness Area of the Sabine National Forest ignited the Hogpen Fire, according to Mandy Chumley with the National Forests and Grasslands in Texas.
The fire was discovered earlier this week by a U.S. Forest Service fire patrol, who spotted the smoke plume, she said.
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