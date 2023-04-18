City officials will consider taking action on the Lufkin Forward Project and discuss economic development incentives for Project White Oak during today’s city council meeting, which is set to begin at 5 p.m.
After initial bids came in over budget, council members decided to scale back plans for Lufkin Forward and rebid the revised project.
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