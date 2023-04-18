Bob Samford

Lufkin Economic Development Corporation director Bob Samford speaks about the Lufkin Forward project in his address at the First Friday Luncheon at Crown Colony Country Club in early December.

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City officials will consider taking action on the Lufkin Forward Project and discuss economic development incentives for Project White Oak during today’s city council meeting, which is set to begin at 5 p.m.

After initial bids came in over budget, council members decided to scale back plans for Lufkin Forward and rebid the revised project.

Valerie Reddell's email address is valerie.reddell@lufkindailynews.com.