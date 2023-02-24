Operation Graduation is a go for Huntington ISD seniors, but parents and organizers are still seeking community support to give students an unforgettable night as they prepare to take on the world.

“Operation Graduation for the Huntington High School Class of 2023 is an all night alcohol- and drug-free party hosted by senior parents, and with the generous support of businesses in our community, we hope to make it a success,” organizers Ashley Kinney and Lisa Maldonado wrote in a letter dispersed to the community.

Jess Huff’s email address is

jess.huff@lufkindailynews.com.

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