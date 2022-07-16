The following is a list of restaurant inspections performed by the Angelina County & Cities Health District from May 24-June 14.
The reports take into account the cleanliness of the restaurant or business, not the quality of the food.
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