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From the pages of The Lufkin Daily News, compiled by The History Center, TheHistoryCenterOnline.com.
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