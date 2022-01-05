You pick up dinner from a local restaurant and return home to discover some of the order is missing. You could call the restaurant and let a manager know, giving the business an opportunity to make things right. Or you could hop on the restaurant’s Facebook page, find a post they made about a special they were running two weeks ago, and add your complaint among comments on that thread.
It’s up to you.
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