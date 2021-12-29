It’s the latest twist on an age-old scam.
Most people are familiar with how a basic phishing scam works: Emails appear to come from somebody you trust with the objective of tricking a recipient into clicking on a false or malicious link, downloading a file or software, or giving away sensitive or financial information.
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