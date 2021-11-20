The start of the holiday season is a little different around these parts this year and it has nothing to do with Thanksgiving turkey or early Christmas shopping.
It has to do with a little bit of an empty feeling when it comes to the high school football playoffs.
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