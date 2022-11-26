There are a number of events that usher in the sights and tastes of the holidays in East Texas: the start of high school football playoffs, Rudolph the Red-Nosed Pumping Unit lighting up the night sky and the tasty waffles whipped up by Rotarians at the Rotary Club Waffle Bake.
But do you hear the bells ringing? The sounds of the season belong to the Salvation Army’s Red Kettle Campaign bell ringers
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