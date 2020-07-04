Fellow Texans/Patriots/Friends,
As we are set to enjoy the 2020 July 4th holiday weekend, I wish to offer a suggestion.
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